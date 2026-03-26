Con l’arrivo della bella stagione, Palazzo Doglio dà il via a Doglio Spring Vibes, un calendario di appuntamenti che, tra fine marzo e maggio, anima i suoi spazi con un racconto dinamico della primavera, fatto di spettacoli, esperienze gastronomiche ed eventi pensati per un pubblico trasversale.

Dal Teatro Doglio alla Corte, passando per l’Osteria del Forte, ogni luogo diventa parte di un percorso che unisce intrattenimento, convivialità e lifestyle, trasformando il cuore della città in una destinazione da vivere.

Ad aprire la rassegna, sabato 28 marzo alle ore 18, sarà “Wonka – I Segreti della Fabbrica di Cioccolato”, lo spettacolo musicale ispirato alla celebre storia di Roald Dahl che segna il gran finale della stagione per famiglie del Teatro Doglio. Una rivisitazione vivace e colorata dell’iconica storia di Willy Wonka, tra coreografie, musica dal vivo e atmosfere fantastiche pensate per incantare grandi e piccoli.

Per l’occasione, il Teatro Doglio accoglierà anche uno speciale Kids Bar a tema Wonka, con merende ricche di sorprese e la possibilità di trovare i Golden Ticket, i biglietti d’oro che permettono di accedere gratuitamente agli spettacoli della prossima stagione teatrale.

La primavera prosegue con uno degli appuntamenti più attesi: Pasqua e Pasquetta a Corte. Domenica 5 aprile, l’Osteria del Forte propone un pranzo speciale firmato dallo chef, che reinterpreta la tradizione con eleganza e stagionalità, mentre lunedì 6 aprile la Corte si trasforma in uno spazio conviviale all’aperto con musica dal vivo e una grigliata dedicata ai sapori della tradizione sarda.

L’11 aprile il Teatro Doglio renderà omaggio a uno dei più grandi protagonisti della musica italiana con “La Sera dei Miracoli – Omaggio a Lucio Dalla”. Interpretato dalla voce di Lorenzo Campani, lo spettacolo ripercorre i brani più iconici del cantautore in un viaggio emozionale tra musica e memoria collettiva.

Dal 17 al 19 aprile arriva una delle principali novità del calendario: Primavera Noir, il primo festival a Cagliari interamente dedicato al true crime e alle sue contaminazioni con teatro e performance immersiva. Per tre giorni, gli spazi di Palazzo Doglio si trasformano in un racconto coinvolgente tra investigazione, spettacolo e letteratura.

Ad aprire il festival, venerdì 17 aprile, sarà PREMIERE – True Crime Experience, una cena con delitto all’Osteria del Forte organizzata in collaborazione con Lost Room. Una raffinata première cinematografica viene improvvisamente sconvolta da un omicidio, trasformando la cena in un’indagine dal vivo tra indizi, segreti e colpi di scena, in cui nessuno è spettatore. Prenotazioni al sito: https://www.lostroom.studio/premiere-2/

Sabato 18 aprile all’American Bar, Davide Cossu presenterà il romanzo “L’enigma del principe scarlatto”, in un incontro tra racconto e dialogo con l’autore, accompagnato da una coffee lounge. La sera, il Teatro Doglio ospiterà “Bouquet of Madness”, spettacolo che porta sul palco il successo di uno dei podcast di true crime più seguiti in Italia, con contenuti inediti pensati per una fruizione teatrale.

Il festival si concluderà domenica 19 aprile con il talk di Pino Rinaldi, “Il mostro di Firenze e altre storie oscure”, un viaggio tra alcuni dei casi più discussi della cronaca italiana.

Il calendario prosegue il 23 aprile con Cantine a Corte, una cena speciale all’Osteria del Forte dedicata ai vini delle Vigne Surrau, in un percorso di degustazione che valorizza l’incontro tra cucina e territorio.

Il 25 aprile il Teatro Doglio ospiterà i Candlelight Concerts, concerti dal vivo che uniscono musica e atmosfera in un contesto suggestivo illuminato dalla luce delle candele, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e raffinata.

A chiudere la rassegna, il 9 e 10 maggio, sarà il Doglio Flower Market – Festa della Mamma Edition, una mostra mercato floreale realizzata sotto la curatela della Fioricoltura Loi. Sabato 9 maggio, dalle 10 alle 22, la Corte ospiterà una giornata interamente dedicata al mondo dei fiori, tra espositori, installazioni e laboratori, che si trasformerà nel corso della giornata nella festa di primavera di Doglio, accompagnata da musica dal vivo. Domenica 10 maggio la mostra proseguirà nella mattinata, dalle 10 alle 13, in un’atmosfera più rilassata e conviviale.

I biglietti per gli spettacoli al Teatro Doglio sono disponibili sui circuiti Box Office Sardegna, mentre per Pasqua, Pasquetta e Cantine a Corte è possibile prenotare contattando l’Osteria del Forte.

Tutte le informazioni e i dettagli sugli eventi sono disponibili sul sito di Palazzo Doglio, nella sezione dedicata agli eventi.

Con Doglio Spring Vibes, Palazzo Doglio conferma il proprio ruolo di hub culturale e di intrattenimento, capace di unire esperienze diverse in un unico racconto stagionale, dove ogni appuntamento diventa occasione di scoperta e condivisione.

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