Mercoledì la Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha giocato contro la Anwil Włocławek nella FIBA Europe Cup, in quanto il team dei Rottweilers è uno dei tre avversari della nostra squadra sarda nella competizione europea. La Anwil Włocławek è stata tre volte campione della Polish Basketball League ed è l’organizzazione che ha vinto la FIBA Europe Cup nella stagione 2022/2023. Il club plurititolato gareggia nel livello più alto dal 1992, quando è stato promosso alla prima divisione. Questo è quanto per il club*, e per quanto riguarda la città? Vale la pena visitare Włocławek?

Włocławek è una città che si trova nella parte sud-est del voivodato della Cuiavia-Pomerania, sul fiume Vistola. Nota come il capoluogo della regione Cuiavia, sembrerebbe essere una delle città più antiche della Polonia.

Oltre ad un’incredibile squadra di basket che è stata tre volte campione polacco, Włocławek ha molto di più da offrire. La Cattedrale (risalente al 14esimo e 15esimo secolo), il Convento Francescano dei Riformatori in Piazza Wolności, il Palazzo Vescovile e la diga sul fiume Vistola sono le attrazioni più importanti.

Ma Włocławek non è solo il luogo fortemente legato al proprio contesto storico e religioso. È anche un ottimo posto per coloro che vogliono stare a contatto con la natura. I turisti sono affascinati dal verde del Parco Municipale Henryk Sienkiewicz e dalle bellissime aiuole, ma anche dalla meravigliosa Riserva Włocławek, un posto particolarmente interessante per i giochi acquatici, la pesca, le escursioni, il ciclismo, la raccolta di funghi, l’equitazione e altre attività all’aperto.

Il Sassari giocherà a Włocławek il 6 novembre. Chi vuole venire?

