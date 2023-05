Il C.R.M. Sant’Antonio è nato a Cagliari nel 1992 e ha aperto la strada in Sardegna alla diagnostica per immagini.

Si tratta di una naturale espansione dell’attività del Gruppo Sant’Antonio, iniziata trent’anni prima per volontà del noto e stimato Professor Mario Floris.

La salute e l’attenzione al paziente sono da sempre uno dei punti di forza e priorità del Gruppo.



Il C.R.M Sant’Antonio offre la possibilità di eseguire la Risonanza magnetica ad alto campo e la Tomografia assiale computerizzata (Tac), con macchinari all’avanguardia e personale altamente qualificato.

Le prestazioni possono essere richieste sia a pagamento che in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (aut n.1227 del.1992).

Il C.R.M. è aperto dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 8:00 alle 18:00 e si trova a Cagli ari in Via Carrara 12; la prenotazione degli esami può avvenire negli stessi orari, di persona, scrivendo all’indirizzo email crm.santonio@gmail.com, o contattando i seguenti numeri: 070-340423 o 070-340784.

Ad accogliere i pazienti il personale (medico, infermieristico, amministrativo) che da sempre si contraddistingue per competenza, professionalità ed estrema empatia e attenzione verso gli assistiti.

© Riproduzione riservata