Quando si legge la bolletta del gas, è importante comprendere com’è strutturata e quali voci contribuiscono al costo finale. Il principale operatore energetico in Sardegna, Gaxa, fornisce gas in rete in oltre 80 Comuni, offrendo alle famiglie sarde il metano e, nei quattro principali capoluoghi - Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano - altri gas in rete (aria propanata).

Il prezzo finale della bolletta del gas è composto da diverse voci di spesa: il costo per la materia prima, il costo per il trasporto e la gestione del contatore, il costo per gli oneri di sistema e le imposte.

Spesa per la materia prima

Il costo per la materia gas rappresenta la parte variabile del prezzo del gas ed è influenzato dalla materia prima e dall’offerta del fornitore. Questa voce comprende gli importi fatturati relativi alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas ai cittadini: il costo della materia prima, il trasporto della materia prima presso lo stoccaggio e la quota fissa di vendita al dettaglio.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

Il costo per il trasporto e la gestione del contatore viene stabilito dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e comprende gli importi fatturati dal distributore al venditore per tutte le attività che permettono la distribuzione e il trasporto del gas alle case dei cittadini, garantendo una totale sicurezza delle reti. Questa voce di spesa è suddivisa in una quota variabile, che dipende dal consumo, e in una quota fissa annua.

S pesa per gli oneri di sistema

Il costo per gli oneri di sistema, stabilito periodicamente da ARERA, comprende invece le quote destinate ad attività di interesse generale per il sistema gas (nella Regione Sardegna queste voci hanno importo pari a zero per l’aria propanata), come incentivi per le fonti rinnovabili, interventi e per lo sviluppo delle reti di distribuzione. Queste ultime, vero fiore all’occhiello della nostra Regione, sono reti di ultimissima generazione e si distinguono come le più all’avanguardia in Italia.

Imposte

Infine, la voce imposte comprende l’imposta di consumo (accisa), e l’IVA che, attualmente, è fissata al 5% per tutti gli utilizzi fino al 30 giugno.

