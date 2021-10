È leader da oltre 30 anni nelle forniture di macchinari e accessori destinati alla movimentazione dei fluidi. L’azienda Comid, nasce in Campania, ma in breve tempo, grazie al canale web e all’ampliamento dell’organico è riuscita a espandersi in tutto il mondo, sono oltre 50 le nazioni servite dall’azienda che in pochi anni è riuscita con passione, dedizione e grande professionalità a quadruplicare il proprio fatturato.

La missione di Comid è soddisfare e accontentare i propri clienti ed è per questo che, mettendo in campo tutte le sue competenze tecniche, commerciali e logistiche, crea con chi si affida alla propria azienda un rapporto di fiducia, forte e consolidato capace di affrontare le sfide più difficili e particolare.

Per Comid sfruttare al massimo il potenziale delle infrastrutture tecnologiche è la parola d’ordine. A chi ci rivolgiamo? L’azienda Comid fornisce materiale e consulenza tecnica ad aziende e enti che operano nei settori più diversi.

Tre i punti di forza. Il web marketing ha rafforzato l’azienda e allargato le vedute. Nei due magazzini con oltre 8 mila mq di spazio vengono gestiti e spediti oltre 5 mila ordini all’anno in tutto il mondo. Gli store per un contatto diretto con la clientela che può toccare con mano i prodotti. Quali sono i prodotti che si trovano da Comid? Dai serbatoi agli accessori per l’irrigazione, passando per i condizionatori e i gruppi elettrogeni. Senza dimenticare gli impianti di energie rinnovabili, i radianti e le pompe di calore, le tenute meccaniche e i dispositivi idraulici.

La forza dell’azienda è il rapporto qualità- prezzo attraverso tre fattori chiave: l’esperienza del personale, attento ed efficiente nel rapportarsi al cliente al quale viene sempre prospettata la migliore soluzione adatta alle sue esigenze. La produttività: sono oltre 10 mila i prodotti in pronta consegna. L’eccellenza del prodotto sempre conforme alle normative vigenti. Ogni articolo arriva da aziende di qualità riconosciuta e certificata in ambito europeo.

Provare per credere! Visitate il sito www.comid.it oppure la pagina social dell’azienda, presente su Facebook. Se, invece, volete visitare gli store, potete fare un salto nei magazzini di Guidonia (RM) e di Torre del Greco (NA).

