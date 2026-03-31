Negli ultimi anni cresce l’interesse per forme di commiato alternative alla sepoltura tradizionale, tra cui la dispersione delle ceneri in mare. Una scelta sempre più diffusa tra le famiglie che intendono rispettare le volontà dei propri cari, affidandoli a un contesto naturale dal forte valore simbolico.

Il mare, con il suo movimento continuo, è percepito come luogo di pace e continuità, capace di trasformare il distacco in un momento di raccoglimento e memoria. Le cerimonie si svolgono spesso in forma intima e riservata, lontano da contesti formali.

In questo ambito opera il Gruppo Sorrentino, che organizza cerimonie di dispersione curando gli aspetti logistici e amministrativi previsti dalla normativa. Previsto anche l’utilizzo di imbarcazioni dedicate per garantire privacy.

La diffusione della pratica segnala un cambiamento nel modo di vivere il lutto, con maggiore attenzione alla dimensione personale del commiato.

Informazione promozionale a cura di Sorrentino Sas

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