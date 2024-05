Con l’arrivo della bella stagione aumentano le occasioni di esposizione al sole. Preoccupati di proteggere la nostra pelle dall’aggressione dei raggi ultravioletti, ci dimentichiamo troppo spesso che sole, vento, sabbia e salsedine sono acerrimi nemici anche dei nostri capelli.

Quando i capelli sono esposti al sole per molte ore, i raggi UV possono danneggiarli gravemente e renderli più deboli e disidratati. In aggiunta alla luce solare, l’acqua salata del mare o il cloro della piscina, il vento e l’umidità giocano un ruolo cruciale, trasformando le tue belle ciocche lucenti in una capigliatura secca, crespa e opaca. Inoltre, le radiazioni solari a lungo andare privano i bulbi della loro forza naturale, con il rischio di indebolire i capelli fino all’inevitabile, temuto epilogo: una copiosa caduta durante i mesi autunnali.

Come proteggere i capelli dal sole

Il primo irrinunciabile passo da compiere, se si vuole difendere i capelli dallo stress di una prolungata esposizione al sole, è l’utilizzo di oli e spray naturali, come quelli delle linee Eco Bio Boutique, che siano a base di vitamine, oli essenziali e nutrienti.

In estate non sono sufficienti un buono shampoo e un balsamo per preservare la bellezza della propria chioma, occorrono prodotti specifici studiati ad arte, capaci di venire in soccorso del capello in maniera profonda, attraverso un’azione doppia: da un lato avvolgono il fusto, ossia la parte più superficiale e la prima esposta ai raggi solari; dall’altro lato proteggono le punte e i bulbi.

Proprio come proteggiamo la nostra pelle dai raggi UV, è essenziale prenderci cura dei nostri capelli. L’unica differenza è che, mentre gli effetti nocivi sulla pelle sono evidenti dopo poche ore dall’esposizione al sole, la perdita di vitalità e la conseguente caduta dei capelli può richiedere più tempo, prima di diventare visibile.

Alcuni consigli preziosi per i capelli al sole

Se non si vuole correre il rischio di arrivare a fine estate con capelli spenti, deboli e diradati, l’ideale è adottare alcune semplici e buone abitudini. Il rimedio naturale più efficace, quando esponiamo la nostra chioma al sole, è come detto, ricorrere a oli e spray protettivi.

Oltre a questo, però, possiamo affidarci ad altre valide accortezze, come quella di indossare un cappello, un foulard o una fascia tutte le volte che ci esponiamo a dosi considerevoli di raggi solari. Prima di partire per le vacanze al mare sarebbe preferibile non sottoporre i capelli a trattamenti che potrebbero stressarli, come tinture, decolorazioni o meches.

Abituarsi a risciacquare velocemente i capelli con acqua dolce, dopo un bagno al mare o in piscina, è un utile accorgimento, perché permette di eliminare le tracce di salsedine, sabbia e cloro, tutti fattori dannosi per la chioma. L’uso di uno shampoo doposole e di un balsamo ristrutturante, a fine giornata, aiuta poi a idratare i capelli e a riparare le parti più colpite dagli agenti esterni.

Infine, quando è estate e le temperature sono alte, sarebbe opportuno asciugare i capelli solo tamponandoli con un asciugamano, per poi utilizzare l’asciugacapelli soltanto sulle punte, qualora si temesse il fastidioso effetto crespo.

