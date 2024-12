Con oltre dieci anni di esperienza Elisa Capra, proprietaria dell’Istituto Estetico Magia di Venere, ha dato vita a un'oasi di benessere che punta a valorizzare l'esteriorità senza scordare la necessità di nutrire anche lo spirito. Professionalità, attenzione al cliente e costante formazione sono le carte vincenti di un istituto d'élite che nulla lascia al caso.

L'evento

Un Natale che apre all'incanto: una serata per festeggiare il primo anno dell'Istituto Estetico nella sua nuova location in piazza L’Unione Sarda, 4.

L'evento esclusivo Magia di Natale, dalle 17 alle 20, coinvolgerà i partecipanti in una indimenticabile atmosfera fatta di musica, animazione, divertimento e condivisione. Un'occasione per brindare all'anno trascorso con promozioni esclusive pensate per coccolare i clienti. Qui il link per la prenotazione all'evento gratuito.

La filosofia

"La nostra missione è accompagnare le persone in questo percorso, aiutandole a valorizzare la propria bellezza nel tempo, pur consapevoli che il tempo è un elemento che non possiamo fermare, ma solo gestire con cura e attenzione", spiega con convinzione Elisa Capra, titolare di Magia di Venere. Il progetto ambizioso quanto virtuoso mira a valorizzare la persona in ogni sua necessità: perché l'ascolto è il punto di partenza verso ogni traguardo. Sentirsi bene con sé stessi, migliorare l'aspetto, dare nuova linfa al corpo e rafforzare la propria indole: tutti ingredienti fondamentali per vivere bene. Ecco che uno staff professionale e accogliente prenderà a cuore ogni richiesta, consigliando il trattamento giusto e seguendo tutto il percorso di ritrovata leggerezza.

In quest'ottica, gli strumenti innovativi, i macchinari all'avanguardia si combinano all'attitudine professionale che non si ferma al tecnico bensì matura una capacità empatica verso il cliente.

E così, per raggiungere l'obiettivo tanto desiderato, l’Istituto Estetico Magia di Venere vanta una squadra di collaboratrici professioniste esperte. Ben quattordici donne che insieme crescono, seguono aggiornamenti continui su prodotti e tecnologie per offrire trattamenti esclusivi e di alto livello. A questo si aggiunge anche la sensibilità, alimentata dalla formazione con un appuntamento mensile di educazione emotiva insieme a Davide Curreli: l'abilità di ascoltare chi si ha davanti e aiutarla massimizzando ogni sforzo significa saper gestire le percezioni e donare loro il giusto rilievo.

"Il nostro obiettivo è far sì che ogni collaboratore cresca come individuo, imparando ad ascoltare, e a comprendere.

Vogliamo che chi lavora con noi non sia solo un bravo professionista ma una persona empatica, consapevole e capace di creare vere connessioni con i clienti.

Solo così possiamo offrire un'esperienza che vada oltre la superficie e trasformi davvero il benessere di chi ci sceglie.", afferma Elisa Capra, titolare di Magia di Venere a Cagliari, diventato in dieci anni punto di riferimento della bellezza.

L'offerta estetica

I trattamenti proposti dall’Istituto Estetico Magia di Venere sono diversi e studiati in maniera sartoriale. Esperienze studiate per dare nuovo vigore all'immagine di ogni persona: epilazione laser, trattamenti viso e corpo e poi cura di mani, piedi. Tra i trattamenti di punta dell’Istituto troviamo il Metodo Perfect Body, ideato per rimodellare il corpo e gli esclusivi trattamenti DS V-Line: Collagen Rope e Miracle Mask, protocolli all'avanguardia e non invasivi nella lotta contro le rughe, per ripristinare elasticità e giovinezza alla pelle, attraverso l’uso innovativo di fili di collagene.

Per un viso visibilmente rimpolpato, luminoso e ringiovanito, tutto senza bisogno di interventi invasivi. L'obiettivo è migliorare la pelle rispettandola.

Con il Natale ormai vicino il dono perfetto è un regalo firmato Magia di Venere, un’esperienza unica per le persone speciali. Tutti i trattamenti sono acquistabili anche sul sito www.magiadivenere.it.

© Riproduzione riservata