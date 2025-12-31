Il 2025 ha confermato che la Don Bosco Srl è nel gruppo delle imprese funebri, leader nel mercato provinciale cagliaritano, con chiamate e necessità da colmare in tutto il resto del territorio isolano.

Con grande orgoglio e con immensa soddisfazione, inoltre, si registra il raggiungimento di oltre 1100 Recensioni con 5 Stelle, ottenute fino a questi giorni. L'agenzia funeraria, con sede principale nel centro di Cagliari, è cresciuta a ottimi livelli e tanti sono i nuovi stimoli utili a migliorare, sotto tutti gli aspetti del settore funebre. A ciò si aggiunge un ottimo equilibrio costruito con i clienti, per merito di nuove proposte che completano e portano a un'evoluzione tra i servizi funebri offerti, come per esempio "la messa cantata", "l'auto di cortesia a disposizione della famiglia", " il libro firme all'ingresso della Chiesa", "i Ricordi fotografici", "i porta ritratti", sino alla realizzazione di lastre funebri complete e personalizzate.

