Sono gli specialisti della finanza straordinaria per le PMI.

Gli specialisti di tutte quelle operazioni di finanza aziendale che producono una discontinuità nella vita dell’impresa e che determinano i propri effetti nel medio/lungo periodo, trattandosi di vere e proprie scelte strategiche. A questo poi si aggiungo le operazioni di crowdfunding per PMI, una forma di investimento che consente alla “folla” di investitori (crowd) di finanziare startup innovative e piccole e medie imprese (sia innovative sia non) attraverso portali online autorizzati, erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese. Sono queste le attività che AC Finance, società di advisor sul modello anglosassone, con sede a Milano e Lodi metterà a disposizione delle aziende presenti in Sardegna. Con esperienza e professionalità si occupa di fornire assistenza alle PMI. Antonio Quintino Chieffo, 39 anni, che da 18 anni si occupa di operazioni di finanza straordinaria, con ruoli chiave nei consigli di amministrazione di molte società private e pubbliche, nel 2016 ha deciso di raccogliere capitali da alcuni investitori per fondare AC Finance, che si occupa con successo di fornire assistenza e consulenza a PMI su Operazioni M&A, Quotazioni, IPO, Corporate Finance, grazie ad un network di partners e società controllate e un approccio orientato agli aspetti di business con una forte competenza sulle dinamiche dei settori più rappresentativi della realtà imprenditoriale Italiana. Il gruppo AC Finance è in continua crescita e lo dimostrano i risultati.

"Per crescere ci vogliono investimenti, e per investire ci vogliono i capitali - spiega il CEO di AC Finance, Antonio Quintino Chieffo -. E per trovarli la sola Banca potrebbe non bastare. La nostra realtà guarda con interesse a tutti i clienti presenti in Sardegna. Le operazioni di finanza straordinaria possono solo portare linfa utile per crescere e andare avanti con successo".

Il nome di AC Finance è legato a doppio filo con operazioni di successo. Come Advisor, Antonio Quintino Chieffo, CEO della società, ha guidato (insieme ad Alantra) Soluzione Tasse, società attiva nella consulenza fiscale per le PMI in Italia, alla quotazione in Borsa. Un risultato eccezionale per l'azienda fondata nel 2016 da Gianluca Massini Rosati che ha fatto il suo esordio a Piazza Affari a inizio novembre. Tra le operazioni seguite anche quella di Forever Bambù, la società specializzata nella realizzazione di bambuseti in tutta Italia. Questa realtà, con il supporto di AC Finance, nell'ultimo anno è riuscita a raccogliere tramite un crowdfunding sulla piattaforma OpStart oltre 10,8 milioni di euro di investimento da più di 600 persone, portando la compagine sociale a più di mille soci. Il prossimo passaggio sarà la costituzione di una Spa. Chieffo ha anche ricoperto ruoli-chiave nei consigli di amministrazione di società come: Meccanica BPR, Multiossigen SpA, Focus Italia Group SpA, Bemycompany Capital Partner. Ha diretto l’area finanza come CFO di Anovo Italia, Forever Bambu, Meccanica BPR, InLire. E’ stato Advisory Board di SCS Group e Convergenze SpA. Angel Investor con particolare esperienza nel settore del Private equity e del venture Capital. Esperto di Strategie aziendali, processi riorganizzativi, valutazione aziendali e di Quotazioni in Borsa.

"Siamo abituati alle sfide e vogliamo crescere e allargare la nostra attività anche in altre zone d'Italia - dice Chieffo -. Siamo a disposizione degli imprenditori sardi che ci chiederanno una mano per migliorare il proprio business. Per crescere serve coraggio, pazienza e fiducia. Tutte caratteristiche che come società conosciamo molto bene".

