Nel cuore della Sardegna, immerse in un'oasi di pace dove natura, storia e tradizione si fondono in un abbraccio caldo e accogliente, sorgono le Antiche Terme di Sardara. Dal 1898, queste terme rappresentano un faro di benessere e salute, una destinazione dove il tempo sembra rallentare, permettendo a chiunque di riscoprire il proprio equilibrio interiore. Quest’anno una novità che segna un nuovo capitolo della loro storia secolare: da quest'anno, le Antiche Terme di Sardara saranno aperte tutto l'anno, tutti i giorni, invitando ospiti da ogni angolo del mondo a vivere esperienze di puro relax in ogni stagione.

Un Viaggio nella Storia e nella Bellezza

Camminare attraverso i viali alberati, ammirare le fontane e le statue, e perdere lo sguardo tra i nuraghi e i prati del parco termale significa intraprendere un viaggio indietro nel tempo, a quando le prime acque sgorgarono dalla terra per donare salute e benessere. La loro missione è rimasta invariata attraverso i decenni: prendersi cura di ogni ospite con amore e passione, un impegno che va avanti da più di 120 anni.

Un Santuario di Benessere

Le Antiche Terme di Sardara offrono molto più di un semplice soggiorno termale. Con due piscine termali, un centro benessere completo e un thermarium che include sauna, bagno turco e docce emozionali, forniscono un'esperienza di puro benessere. Ogni trattamento è pensato per coccolare, curare e rigenerare, promettendo un'attenzione personalizzata per rispondere a ogni esigenza.

Riconnessione e Rigenerazione

In un mondo frenetico, dove tempo e spazio sembrano sempre di corsa, l’hotel Termale rappresenta un rifugio dove rallentare, respirare e riconnettersi con il proprio io più profondo. È l'ambiente ideale per chi cerca di rinvigorire corpo e mente, per tracciare il percorso verso un anno di benessere e armonia interiore. Le acque termali, i trattamenti rigeneranti e l'atmosfera di serenità fanno di ogni momento trascorso in quest’oasi un passo verso una versione di sé più felice e rilassata.

Un'Atmosfera che Abbraccia

L'esperienza alle Antiche Terme di Sardara è immersa in un'atmosfera che accoglie e avvolge ogni ospite. Tra i delicati vapori delle acque termali e l'aroma del buon cibo, scoprirete un'oasi di tranquillità, pronta a farvi sentire accolti e coccolati come mai prima d'ora. Il personale, armato di conoscenza e dotato di un sorriso sincero, è sempre pronto a guidarvi, assicurandosi che il vostro soggiorno sia indimenticabilmente piacevole e rilassante.

Soggiorni Personalizzati: Hotel o Esperienza Giornaliera

Scegliere le Antiche Terme di Sardara significa immergersi in un'esperienza dove l'ospitalità e il benessere si incontrano in perfetta armonia. Che optiate per un soggiorno nell’hotel con 77 camere, o per un'esperienza giornaliera, vi troverete immersi in un mondo dove ogni dettaglio parla di cura e attenzione, riscoprendo il vero significato di relax e accoglienza.

Esperienze Uniche: Il Bagno sotto le Stelle

Immaginate di immergervi nelle acque calde e accoglienti delle piscine termali sotto un cielo stellato, un'esperienza magica che solo le Antiche Terme di Sardara possono offrire. Un momento di assoluto relax, dove il tempo sembra fermarsi, regalandovi ricordi che rimarranno impressi nel cuore.

Condivisione e Intimità

Le Antiche Terme di Sardara sono il luogo ideale per condividere momenti di relax e risate con le persone care, ma anche per godersi un momento di solitudine rigenerante. Qui, ogni esperienza diventa un'opportunità per rafforzare legami, creare nuovi ricordi e ritrovare sé stessi.

Le Antiche Terme di Sardara non sono semplicemente una destinazione termale; sono un viaggio nel benessere, un invito a vivere esperienze indimenticabili in ogni stagione. Con l'apertura annuale, siamo pronti ad accogliervi con braccia aperte in qualsiasi momento, promettendo un soggiorno che supererà ogni aspettativa. Venite a scoprire il luogo dove il benessere incontra la storia, l'ospitalità e la cura in ogni dettaglio. Venite alle Antiche Terme di Sardara, il vostro santuario di benessere in Sardegna.

