Tutto comincia nel 2010, con l’apertura del primo ristorante. Fin da subito si è portato avanti il vero valore di un’impresa, ovvero le persone che ogni giorno la rendono viva, con il loro impegno, la loro umanità e la loro voglia di crescere.

La crescita

Negli anni il gruppo è cresciuto, arrivando a contare ben tre strutture: di cui due nel centro storico della città e la terza, nella suggestiva cornice del Poetto. Ogni location vanta una propria identità, pur restando unite da una visione comune: creare luoghi autentici, curati e accoglienti, nei quali l’ospite possa sentirsi al centro di un’esperienza fatta con il cuore. A questa espansione è corrisposto un costante aumento del personale, selezionato con cura e accompagnato nei vari percorsi professionali, costruiti su misura.

La formazione deve essere costante, non solo per affinare competenze tecniche ma, soprattutto, per sostenere anche la crescita personale di ogni collaboratore. In quest’ottica si organizzano, regolarmente, momenti di aggiornamento e confronto, così che il team oltre che preparato, si senta valorizzato e coinvolto. Uno staff fatto di professionisti, con il proprio carattere, la propria storia e il proprio potenziale. La convinzione dell’azienda sarda è legata a un ambiente di lavoro sano, rispettoso e stimolante capace di costruire una squadra unita e motivata.

Lo staff

Nel team convivono diverse età, esperienze e provenienze: chi lavora in sala, chi in cucina, chi nell’organizzazione, ruoli diversi ma uniti da uno spirito comune. Sono sempre ben accolti stagisti e giovani in formazione, spesso alla loro prima esperienza nel mondo della ristorazione: si investe nella loro crescita con l’obiettivo, quando possibile, di inserirli, in modo stabile, nell’organico. Molti degli attuali collaboratori, con ruoli chiave, sono cresciuti all’interno dell’impresa sarda, partendo come camerieri, aiuto-cuochi o stagisti. Oggi sono punti di riferimento, anche per i colleghi più giovani. Questo è uno degli aspetti di cui andare più fieri.

La forza degli intenti

Come ogni realtà, anche l’azienda sarda ha affrontato circostanze difficili. Uno dei momenti più complessi è stato, senza dubbio, quello della pandemia da Covid-19, che ha coinciso proprio con l’apertura della nuova struttura Antica Cagliari Lungomare Terrazza. Qui, tra il mare e la Sella del Diavolo, si celebra l’amore per la cucina e per le persone. Il locale offre 400 coperti: al piano terra si trovano una sala interna accogliente e un ampio spazio all’aperto con un suggestivo giardino, dove è si gusta una buona pizza o piatti a base di carne e pesce. Il piano superiore è dedicato a una cucina di mare più ricercata. In un contesto di grande incertezza, in cui tutto sembrava fermarsi, si è scelto con coraggio di guardare avanti, senza rinunciare ai numerosi progetti, pur consapevoli delle difficoltà attese.

Le criticità sono state molteplici, ma le più significative sono state quelle economiche: l’avvio di una nuova attività in un momento di blocco totale del settore ha richiesto uno sforzo straordinario in termini di risorse, visione e resilienza. A queste si sono aggiunte le difficoltà logistiche, organizzative e, non da ultimo, l’impatto umano, emotivo, di un periodo che ha messo a dura prova l’intero comparto della ristorazione. Eppure, proprio in quel momento, il team spinto da intenti virtuosi ha dimostrato tutta la sua forza: unito, ha trasformato quel tempo sospeso in un’occasione per rafforzare il legame interno tra i suoi componenti. Con estrema determinazione si è organizzata formazione online e, poi, avviati incontri, confronti, tutto orientato al futuro.

Alla base di tutto ciò ci sono valori, quali: rispetto, collaborazione, spirito di squadra, attenzione al cliente e voglia di migliorarsi ogni giorno. Oggi, il team di Antica Cagliari è una realtà viva, dinamica, fatta di professionalità ma anche di storie, sogni e traguardi condivisi. Un team unito non è solo una risorsa: è la vera anima di ogni nostro successo.

