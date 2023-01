Il Laboratorio di restauro è una realtà unica in Sardegna ed è nata dalla collaborazione tra il Comune di Barumini, la Fondazione Barumini sistema cultura e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari. Una occasione per i giovani che vogliono lavorare a stretto contatto con esperti, insegnanti e operatori delle Soprintendenze con l’obiettivo di preservare ogni tratto originale dei reperti da restaurare e riportarli al loro massimo splendore.

Il percorso per la nascita di un laboratorio a Barumini era nato nell’agosto del 2021 quando, con una delibera, il Comune aveva concesso, in comodato d’uso e a titolo gratuito, proprio alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, l’utilizzo dei locali del laboratorio di Restauro e scavo archeologico di Barumini. L’iniziativa aveva permesso di portare avanti un percorso di cooperazione tra gli enti.

Il laboratorio di restauro può rappresentare una occasione anche per operare su macchinari e strumentazione all’avanguardia, idonea alla conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico ed architettonico.

Ma c’è di più: Il rilancio del laboratorio ha permesso di rafforzare la stretta sinergia tra Comune Fondazione e Soprintendenza con l’obiettivo futuro di far sì che questo luogo possa diventare una scuola strutturata per continuare a svolgere l’opera di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale.

Da qui la necessità di proseguire in un progetto come questo che punta a far diventare il laboratorio un riferimento per tutto il Sud Sardegna, per ricordare le parole di Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura durante uno degli eventi organizzati nel 2022 “Restauri Aperti”, la giornata dedicata a far conoscere i segreti del restauro archeologico a grandi e piccoli.

Per info: http://www.fondazionebarumini.it

