Tanti progetti dedicati alle donne con ruoli di responsabilità in Italia, tra i quali l'imminente: con Me al centro, che sarà presentato a Milano il prossimo 25 settembre



L'iniziativa

Il piano Con Me al Centro costruito grazie alla Banking Academy di Unicredit e il supporto della Università Bicocca di Milano, vede una sostenuta sinergia tra partner di prestigio, proprio come AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda).

Ecco che il percorso, online, si articola in diverse fasi da attuare affinché le donne (senza vincoli di età), che decidono di rimettersi in gioco, possano godere delle opportunità giuste per avviare la propria idea d’impresa.

Con l'ausilio di una piattaforma digitale le interessate disporranno di formazione e orientamento, in modalità gratuita, così da raccogliere tutti gli strumenti conoscitivi e di network di imprenditorialità, con supporto di certificazione rilasciata dal POLIMI Graduate School of Management.

Cinque gli step del progetto: Mi oriento, Approfondisco, Mi confronto, Programmo e Mi connetto. Si parte identificando le potenzialità dell'idea di impresa in un corso di orientamento influenzata dal metodo Trinity of Management® di Ernesto Sirolli, che ha contribuito al successo di molteplici imprese. Successivo è l'approfondimento dei principi chiave quali: La realizzazione dell'idea, il mercato, il prodotto e la sostenibilità, le strategie di marketing e il business plan. Questa indagine si sviluppa con il supporto di ISapiens, Università Bicocca, POLIMI Graduate School of Management, Miriam Bertoli (Digital & Content Marketing Strategist, Docente e consulente), Francesca Gino (Docente di Amministrazione Aziendale e Negoziazione presso la Harvard Business School). Resi disponibili anche corsi IBM che tratteranno di Cybersecurity, Data Science, Project Management,Design Thinking, Agile, Cloud Computing.

Seguiranno momenti di confronto con esperte e imprenditrici così da scongiurare ogni perplessità, il tutto coordinato con il supporto della Professoressa Azzurra Rinaldi, Direttrice della School of Gender Economics presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

La parte relativa al business plan e all'accesso ai finanziamenti è organizzato da ex-dipendenti UniCredit che mettono a disposizione delle partecipanti tempo e competenze.

Ultima fase permette il contatto con gli stakeholders nazionali, come AIDDA, e del territorio che sosterranno l'avvio d’impresa.

Il programma sarà lanciato a Milano, presso l'Università Bicocca, la mattina del 25 settembre alle 9:30.



AIDDA, promotrice orgogliosa

Fondata nel 1961, a Torino, l'organizzazione da sempre punta alla valorizzazione massima del ruolo femminile nella società professionale così da porsi come stimolo attivo del tessuto socioeconomico e culturale del paese imprenditoriale.

Una lunga esperienza che ha riunito, ad oggi, ben 800 iscritte, supporta le piccole, medie e grandi imprese femminili italiane di svariati settori merceologici e con le sue tredici Delegazioni regionali, l'associazione AIDDA rappresenta un patrimonio fatturato di oltre dodici miliardi di euro con circa trentacinque mila dipendenti.

Con questa sua forza e dedizione, AIDDA si pone al servizio di questo progetto come sostenitore primo della sua riuscita: aiutare con entusiasmo altre donne e generare solidarietà verso un futuro di prosperità e di armonia per le generazioni femminili emergenti.

Le donne, si sa, sono rivolte con una sensibilità naturale alla cura e al dettaglio e, in tal senso, garantiscono una funzione necessaria alla crescita dell'economia del paese in tutte le sue sfaccettature: la voce delle donne sempre maggiore e di intensa rilevanza, è innegabile.

"Le donne sono abituate alla cura, nella famiglia, nella forza di empatia, e questo obiettivo si raggiunge in squadra con la condivisione di esperienze in una sinergia crescente", Lucina Cellino, Presidente Delegazione Sardegna di AIDDA ne è convinta, evidenziando quanto sia fondamentale l'unione di intenti e come si rinnovi l'idea di successo assicurato quando un team fatto di donne agisce per altre donne.

© Riproduzione riservata