Con l’arrivo della primavera cresce l’interesse per trattamenti efficaci e duraturi. Nell’hinterland cagliaritano, Lena Dermo Beauty propone protocolli avanzati di epilazione laser.

Marzo è il periodo più indicato: la pelle non è ancora abbronzata e consente al laser di agire in modo più efficace e sicuro sul bulbo pilifero. Iniziare in questa fase permette di arrivare all’estate con risultati già visibili, riducendo il ricorso a soluzioni temporanee.

Il centro utilizza tecnologie certificate Esthelogue con laser a diodo e sistemi di raffreddamento che rendono il trattamento confortevole. Nei casi più complessi, il percorso è integrato con elettroepilazione, per una gestione completa anche dei peli più difficili.

Alla base del trattamento c’è una consulenza iniziale con check-up computerizzato, utile a definire un percorso personalizzato in base al fototipo e alle caratteristiche della pelle.

Informazione promozionale a cura di Lena Dermo Beauty

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