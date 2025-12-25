Al THotel di Cagliari si respira la magia del Natale, e i suoi numerosi ospiti saranno accolti da un'atmosfera di festa, per celebrare gli ultimi giorni dell'anno e salutare insieme l'arrivo del 2026.

Una ricca e sfiziosa proposta enogastronomica sarà la protagonista delle festività, in tre speciali eventi.

Si comincia giovedì 25 Dicembre con il Pranzo di Natale e la tradizione culinaria; si prosegue con il Gran Cenone di Capodanno, mercoledì 31 dicembre, nell'elegante Sala Banchetti, con la musica live degli One Note Project e Sandra Trudu: un repertorio internazionale e una nota attenta alla musica brasiliana e alla Bossa Nova saranno il sottofondo ideale per brindare al nuovo anno, sino all'imperdibile After dinner Dj set. Infine, l'appuntamento con il colorato Brunch del 1° dell'anno.

Tradizione, stagionalità e selezione curata delle materie prime impreziosiscono l'invito a festeggiare, insieme ai propri cari, nella cornice raffinata del T.

