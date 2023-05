L'appuntamento è il 1 Giugno, presso la sala consiliare del Comune di Oristano, per la presentazione ufficiale del nuovo Campionato Europeo di calcio a 7 atleti con cerebrolesione, patrocinato dal MIM, il Ministero dell'istruzione e del merito, e alla presenza delle autorità locali e di una folta rappresentanza delle società sportive oristanesi. Ecco che a sostegno della manifestazione sportiva si schierano partner istituzionali come, appunto, il Comune di Oristano nella persona del sindaco Massimiliano Sanna, e la Regione Sardegna; così come quelli sportivi, quali l'IFCPF, il FISPES, con il suo Presidente Sandrino Porru, il COMITATO ITALIANO PARALIMPICO e la FIGC Sardegna.

IFCPF European Championships

I Campionati Europei IFCPF si disputeranno dal 2 al 10 Giugno proprio nella città di Oristano, al Centro Federale FIGC Tino Carta, e otto saranno le nazioni in gara: insieme all'Italia si vedrà la presenza di Ucraina, Campione del Mondo in carica, Inghilterra, Scozia, Spagna, Germania, Irlanda, Olanda. Gli otto paesi coinvolti saranno divisi in due gironi da quattro squadre, le prime due si qualificano per le semifinali incrociate. L'evento sportivo si conferma di indiscusso prestigio, sottolineando l'importanza contemporanea del suo significato sportivo ma anche culturale e turistico.

Il calendario

I campionati europei si inseriscono nell’elenco dei 43 grandi eventi sportivi dell’isola sarda finanziati dall’Assessorato al Turismo con un calendario ricco e oltre 300 tra atleti e staff delle otto nazionali. Un cartellone con molteplici manifestazioni nazionali e internazionali che attraverseranno la Sardegna, puntando sullo sport come efficace strumento di valorizzazione del territorio. Il programma segna l'arrivo degli atleti, su terra sarda, il 29 maggio per completare la preparazione atletica nel moderno impianto della Figc. Il 2 Giugno ci sarà l’avvio ai giochi.

