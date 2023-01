Uniti, sorridenti e apparentemente rilassati.

William e Kate, il principe e la principessa del Galles, sono apparsi così al loro primo impegno pubblico dall’uscita del controverso libro di memorie del principe Harry: "Spare". I due sono arrivati in macchina, attesi da una folla di persone, al Royal Liverpool University Hospital per la sua inaugurazione ufficiale.

La coppia – in merito all’autobiografia del duca di Sussex – continua a seguire la “linea del silenzio” scelta dalla Casa reale e non si sbilancia neanche davanti alle continue domande della stampa. William, in visita – per un altro appuntamento istituzionale – a una casa di cura nel nord-ovest dell’Inghilterra, non ha risposto alle domande di un giornalista che gli ha chiesto se avesse già letto il libro del fratello: lui e Kate si sono allontanati senza rilasciare alcuna intervista.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata