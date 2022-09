Una pubblica ammissione sul divorzio da Icardi? Sembra questo il senso del post che Wanda Nara ha pubblicato nelle sue storie su Istagram. “È meglio si sappia da me”, scrive la soubrette e procuratrice, proseguendo: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”.

In realtà non fa esplicitamente il nome del marito, Mauro Icardi, ma sembra piuttosto sottinteso dato che da mesi le voci della separazione circolano in tutti gli ambienti. Lui per ora non ha aggiunto altro.

La coppia si è sposata nel 2014 dopo che Wanda aveva lasciato Maxi Lopez. La crisi con Mauro risale al periodo parigino, quando l’attaccante avrebbe avuto una relazione con la modella China Suarez. Poi i tentativi di salvare il matrimonio, le tante foto di una famiglia felice pubblicate dall’imprenditrice argentina sui social, e ora la nuova “bomba”. Non si sa se sarà l’ultima.

