C’è chi pensa che tra loro soffi nuovamente vento di burrasca, chi invece è sicuro che Chiara Ferragni e il marito Fedez siano più uniti che mai. Forse a separarli sono solo gli impegni legati al lavoro. Fatto sta che a scatenare la curiosità dei follower sono le vacanze separate della coppia vip, divisa tra la Sicilia – che ha accolto l’influencer – e la Sardegna, dove il rapper e i piccoli Leone e “Vitto” stanno trascorrendo le ultime giornate di luglio, nella loro maxi villa.

Per entrambi i coniugi, anche se lontani, momenti da sogno in location di lusso. Chiara si trova alle Eolie, in compagnia dei suoi amici di sempre, dopo aver partecipato a Milano alla première del film Barbie. Non un hotel esclusivo per l’imprenditrice milanese ma un catamarano, dal quale continua a postare le immancabili stories per i quasi 30 milioni di fan su Instagram.

Fedez invece si trova nell’Isola, con il suo amico Davide Marra che – dopo l’addio al podcast Muschio Selvaggio di Luis Sal – produce con lui il progetto. A smentire le voci che volevano una rottura tra i “Ferragnez”, la storia di Chiara nella quale mostra la foto dei bimbi con il marito e un cuore. E il popolo del web già aspetta (e spera) di vedere la famiglia unita, per trascorrere un weekend da sogno tutti e 4 insieme.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata