Che fine ha fatto Luis Sal? Questa è la domanda che tanti follower del podcast “Muschio Selvaggio” si sono posti nelle ultime settimane, dopo che il creator digitale non è comparso – come suo solito – al fianco del rapper Fedez.

È stato proprio il cantante milanese, con un video caricato su Youtube, a raccontare il perché della loro separazione dopo 3 anni di lavoro insieme. E l’addio sarebbe avvenuto a seguito di una lite scoppiata dopo il Festival di Sanremo. «Finalmente vi posso dare le spiegazioni in merito alla sparizione di Luis dal progetto. Mi sarebbe piaciuto che a dare le spiegazioni del suo non esserci più fosse stato Luis stesso per il rispetto di tre anni di lavoro insieme e del pubblico che ci guarda. Soprattutto perché su questo avvenimento si sono create delle speculazioni immense e gossip fantascientifici», esordisce Fedez. Il racconto poi entra nei dettagli, spiegando che «dalla prima puntata condotta da solo sapevo che Luis non sarebbe tornato. Ho aspettato 3 puntate prima di chiedere al suo manager se potessi dire che non ci sarebbe più stato». Questo ritardo però avrebbe danneggiato il format perché, nella sezione commenti, l’interesse del web si sarebbe focalizzato solo sull’assenza del conduttore senza tenere in considerazione i contenuti degli ospiti in studio. «Questo mi crea problemi per la ricerca di nuove voci perché – confessa Fedez – le persone non vogliono venire qui a parlare per un’ora se nessuno le ascolta».

La rottura tra i due amici sarebbe avvenuta al termine dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. «Questo progetto non è nato per guadagnare soldi. Abbiamo avuto tante offerte economiche che abbiamo rifiutato per non condizionare il nostro prodotto. La parentesi “Sanremo” è stata voluta da me e non siamo stati pagati. Luis non era d’accordo ma poi ha accettato». Alla fine però è arrivato lo strappo: Fedez avrebbe fatto notare come i compiti e le responsabilità fossero tutt’altro che bilanciate, «come se non ci fosse supporto da parte sua». L’incomprensione ha portato i due a prendersi «qualche settimana per capire cosa fare. Alla fine mi ha mandato un messaggio nel quale mi ha detto che il format ha preso una connotazione che “è più di Federico, che di Luis” e che ha voglia di dedicarsi ad altri progetti».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata