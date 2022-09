"La storia con Noemi è iniziata in questo anno, si sono frequentati prima. Lei è una brava ragazza che conosco. Francesco ha trovato una rinascita, non so se è innamorato o meno. Si sono conosciuti a un evento di padel in Sardegna, dove lui era con Ilary. Da lì sono passati altri mesi”.

Alex Nuccetelli, il pr romano molto amico di Francesco Totti, dice la sua a proposito della nuova relazione tra il Pupone e Noemi Bocchi, che – dopo l’intervista rilasciata dall’ex calciatore della Roma al Corriere – sta tenendo banco sui social e sul web, assieme alla crisi del legame tra il campione del mondo e Ilary Blasi.

A proposito dei tradimenti di cui ha parlato Totti, Nuccetelli, ai microfoni della trasmissione Rai “I fatti vostri”, commenta: “Non sono a conoscenza di quello che ha fatto lei prima di lui. So che Francesco un anno e mezzo fa ha avuto un momento particolare, noi amici lo abbiamo trovato più triste del solito. In quei momenti è cambiato qualcosa, ma lui è molto discreto ed è difficile che dica qualcosa, anche sulla moglie. Qualsiasi cosa tu gli proponessi diceva ‘Devo sentire Ilary, ci sono i bambini’”.

"Le voci sulla coppia sono state sempre molte”, continua il pr. “Io ho sentito tante voci su entrambi, ero amico di entrambi. Li ho fatti incontrare io, in una serata fatta a casa di Fiorella, la mamma di Francesco", ha raccontato anche Nuccetelli.

