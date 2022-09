"Non sono stato io a tradire per primo". Francesco Totti rompe il silenzio e racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi.

In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex capitano della Roma ha rivelato quale è stato l’inizio della fine del suo matrimonio con la stella della tv.

Totti ha spiegato che lo scorso autunno ha trovato “messaggi inequivocabili” sul telefono della moglie, a conferma di voci su una relazione di quest’ultima e un altro uomo che da tempo gli erano arrivate. “Ed è stato uno choc”, aggiunge.

L’ex calciatore ha anche parlato della sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi: “Prima ci frequentavamo come amici. Dopo Capodanno è diventata una storia e si è consolidata nel marzo 2022".

Quanto ai video che mostravano la famiglia riunita al ristorante, girati per mettere a tacere le prime voci della rottura, il campione del mondo ammette che “a salvare il matrimonio un po' ci abbiamo provato, ma non fino in fondo. Nessuno ha voluto tentare qualcosa di più. Diciamo che non è stato un grande tentativo".

Quanto alla battaglia per definire le condizioni della separazione, Totti dice di sperare che si possa trovare un accordo, ma non nasconde il timore che, invece, il compromesso con Ilary debba passare inevitabilmente dal tribunale.

