A poche ore dall’addio ufficiale, nessun commento né da Francesco Totti né da Ilary Blasi.

Lei, al momento, si trova in vacanza in Tanzania con i tre figli e la sorella Silvia. E al lavoro restano gli avvocati, su una complicata separazione sentimentale ma anche patrimoniale. A occuparsi della vicenda per Ilary è Alessandro Simeone, di Milano, mentre all’ex capitano giallorosso ci pensa Antonio Conte, lo stesso legale che segue i ricorsi della Roma e che ha assistito Daniele De Rossi e ora Nicolò Zaniolo nelle loro delicate vicende private.

E mentre a far discutere è il servizio fotografico di “Chi”, che ha “pizzicato” l’ex giocatore sotto casa di Noemi Bocchi, la bionda 34enne molto somigliante a Ilary e che Totti frequenterebbe più o meno in segreto da almeno otto mesi, tra Roma e Milano si rincorrono sulla vicenda le voci più disparate.

Su tutte a infiammare il gossip è la notizia secondo cui l’uomo che avrebbe mandato a Ilary i messaggini scoperti da Francesco sul cellulare della moglie, ultima goccia che pare abbia fatto traboccare un vaso colmo di incomprensioni, sarebbe Antonino Spinalbese, l’hair stylist milanese, modello e influencer nonché ex di Belen Rodriguez, padre della piccola Luna Marì.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma sono in molti a ricordare che, in tempi non sospetti, il parrucchiere era stato accostato ad una famosa donna di spettacolo, cosa che avrebbe contributo a mettere fine alla storia con Belen.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata