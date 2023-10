«Sto affrontando un divorzio che per motivi legali mi costringe in California, non posso lasciarla, hanno paura che io diventi un criminale internazionale e quindi sto qui. La prendo a ridere».

Tiziano Ferro parla del suo divorzio da Victor Allen su Radio2. I due, sposati dal luglio 2019, nel 2022 erano diventati papà di due bambini di 9 e 4 mesi, un maschietto e una femminuccia, Andreas e Margherita.

«Ho due bimbi piccoli – ha raccontato Ferro a “Happy Family”, condotto da Ema Stokholma e dai Gemelli di Guidonia -. Durante la mia giornata tipo sto dalla mattina alla sera con loro, cucino, gioco, conosco tantissime canzoncine nuove. Con i due bimbi quando arrivi alle sette e mezza di sera ti sembra quasi mezzanotte, sei già morto».

Il periodo è complesso, ammette, ma è fiducioso: «Andrà bene, sarà un periodo bello, ogni curva a gomito ti porta nel posto successivo della tua vita in cui starai meglio e starai bene. Adesso è così, è un periodo di curva a gomito con strapiombo, ma sto aspettando la prossima cosa bella.

