Sembra essersi rimesso Silvio Berlusconi, che pochi giorni fa non ha potuto presentarsi al tribunale di Milano dove è in corso il processo Ruby Ter, ma che invece, per il secondo weekend consecutivo, non ha mancato di recarsi allo stadio per vedere giocare il suo Monza.

E diventano virali le foto che lo ritraggono sugli spalti dell’U Power Stadium, mentre riceve un bacio dalla sua compagna Marta Fascina, avvolto da un cappotto scuro e con in testa un cappello bordeaux, a due passi da Adriano Galliani che li guarda sorridente.

"Ogni promessa è debito: Sono tornato a vedere il mio Monza!", ha fatto poi sapere su Twitter il leader di Forza Italia.

Un’apparizione, quella di Berlusconi allo stadio, che non ha però portato fortuna ai biancorossi, usciti poi sconfitti dal Pisa (tra l’altro città del segretario Pd Enrico Letta, che, pur essendo milanista, ha celebrato il colpo esterno dei toscani con un tweet che sa molto di sfottò al leader rivale).

