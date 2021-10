“Felice di annunciare che aspettiamo due gemelli”.

Si allarga la famiglia di Cristiano Ronaldo, trasferitosi da pochi mesi da Torino a Manchester per giocare nello United, e di Georgina Rodriguez.

Lo ha fatto sapere il campione portoghese – dopo i rumors delle ultime settimane – con un post pubblicato su Instagram che ritrae la coppia mentre mostra con il sorriso l’ecografia dei nascituri.

"I nostri cuori sono pieni di amore, non vediamo l'ora di incontrarvi", si legge ancora nel messaggio per i follower, che in poche ore ha raggiunto i 20 milioni di like.

Secondo quanto riporta il giornale spagnolo “Hola”, la modella argentina sarebbe incinta di 12 settimane e il parto sarebbe previsto per il prossimo aprile.

I piccoli si aggiungeranno agli altri figli della coppia: Cristiano Ronaldo Jr., nato nel 2010, i gemelli Eva e Mateo (avuti da madre surrogata), oltre ad Alana Martina, nata nel 2017.

"Spero di avere più figli, il mio desiderio di maternità è più forte di qualsiasi cosa”, aveva detto un anno fa Georgina. E sembra che i suoi desideri siano stati esauditi.

(Unioneonline/F)

