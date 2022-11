Prima uscita ufficiale per Francesco Totti e Noemi Bocchi, a Dubai in occasione della cerimonia di premiazione Globe Soccer Awards, dove l’ex calciatore partecipa in qualità di ambasciatore della serie A.

I due si mostrano molto affiatati, a braccetto sul red carpet come una coppia consolidatissima.

Ovviamente i fotografi sono tutti per loro.

E anche i microfoni dei giornalisti, a cui però Totti non ha voluto fare alcun cenno alla vicenda Blasi.

«Senza l’Italia sono come Roma senza il Colosseo – ha detto a proposito dei Mondiali mancati dalla Nazionale -. È inusuale, per noi italiani è più che negativo. Sono cose che accadono e vanno prese nel modo giusto. Seguiremo un Mondiale diverso, ma resta una competizione importante con grandi squadre».

Per Totti le favorite «sono sempre le solite: Francia, Brasile, Argentina, Germania e Spagna. Non ce n’è una in particolare, ai Mondiali può succedere di tutto. Giocando a novembre e dicembre, inoltre, non sai come arrivano i giocatori a livello fisico».

Tornando al matrimonio finito con la conduttrice dell’Isola dei Famosi, i due si sono già visti in Tribunale per la vicenda dei Rolex e delle borse griffate.

Andrà in scena a marzo invece la separazione giudiziale, e non consensuale.

