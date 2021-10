Gigi D’Alessio e Denise Esposito escono allo scoperto e si mostrano innamorati sui social.

Il cantante, 54 anni, e la 28enne napoletana aspettano un figlio. Ed è proprio Esposito a postare su Instagram un breve video nel quale i due si scambiano un tenero bacio.

"Assaje”, scrive lei a corredo delle immagini. E D’Alessio commenta con un inequivocabile “I love you”.

Il bebè in arrivo è il primo per lei, il quinto per lui. Il cantautore, con la ex moglie Carmela Barbato, ha avuto Claudio, 35 anni e sua volta papà, Ilaria, 29 anni, e Luca, 18. Con Anna Tatangelo invece Andrea, 11 anni.

(Unioneonline/D)

