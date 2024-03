Geri Halliwell e Christian Horner in crisi?

Dopo il caso che ha travolto il marito sembra che scricchioli il matrimonio, celebrato nel 2015, tra l’ex Spice Girl e l’ex pilota e attuale team manager della scuderia di Formula 1 Red Bull: al primo Gp della stagione in Bahrain, l’ex Spice è arrivata con un jet privato, un giorno dopo la diffusione di presunte chat a sfondo sessuale e foto fra il marito e la dipendente del team che lo ha accusato di «comportamento improprio».

Horner se l’è cavata nell’inchiesta interna ma non è detto che a Geri basti. Anche perché quest’anno lo storico gruppo tutto al femminile che la rese famosa negli anni Novanta compie trent’anni e si va verso una probabile reunion. «Il matrimonio è in discussione per la prima volta», ci sguazzano i tabloid.

Non ha aiutato che, dopo l’inchiesta interna, una mail anonima con presunte chat tra il team principal della Red Bull e la dipendente che lo aveva accusato abbia di nuovo riacceso i riflettori sul caso. Quando si stava concludendo la seconda sessione di prove libere a Sackhir, una email anonima - come riportano diverse testate internazionali tra cui Bild, Sun e Indipendent - è stata inviata a numerosi giornalisti accreditati in Bahrain e a personaggi influenti del paddock (compresi i capi delle altre scuderie e il personale di Fom e Fia). In un Google Drive sono stati raccolti screenshot di presunte conversazioni tra i due, anche con immagini, secondo l'anonimo accusatore alla base dell'inchiesta che ha riguardato il massimo responsabile del team campione del mondo in carica.

Una mail sulla quale sono arrivate le dichiarazioni del diretto interessato: «Non commenterò speculazioni anonime, ma ribadisco - afferma Horner - che ho sempre negato le accuse. Ho rispettato l'integrità dell'indagine indipendente e ho collaborato pienamente in ogni fase del percorso. Si è trattata di un'indagine approfondita e corretta condotta da un avvocato specializzato indipendente e si è conclusa respingendo la denuncia presentata. Rimango completamente concentrato sull'inizio della stagione».

