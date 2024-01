Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica, e Raoul Bellanova, ex calciatore del Cagliari ora al Torino, si sono lasciati.

Lo hanno comunicato proprio loro, condividendo una storia comune.

«Volevamo confermare la fine della nostra storia – scrivono -. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c'è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile».

Non mancano gli auguri reciproci di «ogni bene per la vita e il lavoro».

La relazione era stata “ufficializzata” lo scorso luglio con dei romantici scatti su Instagram.

