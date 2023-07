«Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento». Con questo post su Instagram Pamela Prati ha “presentato” ai follower il suo nuovo fidanzato. Una nuova storia d’amore per dimenticare il “fantomatico” Mark Caltagirone, che tanto ha fatto discutere e che, come lei stessa ha ammesso in diverse interviste, tanto l’ha fatta soffrire.

Ad accompagnare la frase poetica, una foto che la ritrae di spalle, mentre passeggia accanto a un uomo alto, con i capelli legati, di spalle anch’egli.

Un celare il volto che, però, ha dato il la ad alcuni commenti scettici e maliziosi.

Ma agli haters la stessa Pamela ha risposto postando il pensiero di una sua fan, dove si legge: «E anche questa volta dovete sempre metterci il male e chiacchierare. Non è come dite voi misterioso, ma riservato. Dovete capire che anche i personaggi famosi hanno il sacrosanto diritto di avere la propria privacy».

Parole che la soubrette sarda ha condiviso in una storia, sottolineando il concetto con un cuore e tanti applausi.

(Unioneonline/l.f.)

