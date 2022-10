“Mi volevo togliere la vita, perché è stata fatta una gogna mediatica come se avessi la lebbra”.

Così Pamela Prati è tornata sulla vicenda del suo matrimonio con Mark Caltagirone, il famigerato imprenditore con cui avrebbe avuto una love story, rivelatosi invece un fantasma.

La soubrette sarda ha svelato nuovi dettagli a colloquio con Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

"Io ero convinta che lo avrei sposato”, ha spiegato Pamela. Aggiungendo: “Io non so chi sia quest’uomo nella realtà ma vorrei tanto saperlo, perché si deve vergognare”.

E ancora: “Sono stata vittima di una truffa affettiva. Ho perso il lavoro per questo caso. E i colleghi sono stati i peggiori, non mi hanno capita. Il loro scopo era di distruggermi. Non mangiavo più, ho sofferto di anoressia, ho sofferto di depressione, sono arrivata a pesare pochissimo”, ha detto la Prati, quasi in lacrime.

La Prati ha raccontato di aver conosciuto Mark Caltagirone quattro anni fa tramite dei suoi “amici che si sono rivelati poi dei truffatori".

“Mi dicevano che io e lui saremmo stati perfetti insieme”, ha riferito, precisando che, spinta da questi amici, ha iniziato con lui uno scambio di messaggi sui social. Senza mai conoscerlo di persona in quanto “era un collaboratore di giustizia”, dunque non poteva mostrarsi.

“Ci scrivevamo ventiquattro ore su ventiquattro però. E mi faceva sentire viva, stavo sempre al telefono con lui”, ha proseguito Pamela.

Sulla vicenda hanno detto la loro anche le due opinioniste in studio, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che non hanno rinunciato a criticare “l’ingenuità” della showgirl.

“La verità è questa, e mi dispiace che non ci crediate. Siete stati indifferenti al mio dolore e alla mia tragedia. Tutte le donne che vengono truffate sono forse tutte delle cretine? Allora sarò una cretina”, ha risposto la Prati, mesta ma anche stizzita.

Reazioni al racconto della soubrette sono arrivate anche da Eliana Michelazzo, ex manager della Prati. “Non dico nulla. però buttare m***a su di me no!”, ha scritto sui social sentendosi chiamare in causa. “Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca. Io sono io! Punto… Ah, dimenticavo. Esci per quella che sei! Che lì dentro non sei tu. Ciao”, ha aggiunto la Michelazzo in una storia su Instagram.

(Unioneonline/l.f.)

