“Sì, ci sposeremo anche con rito religioso. E sarà nel 2022”. Nozze bis in vista per Giorgia Palmas, che ha confermato il desiderio di dire nuovamente sì a Filippo Magnini, questa volta anche in chiesa, dopo le nozze con rito civile, celebrate lo scorso maggio.

La showgirl e modella di origine sarda ha dato l’annuncio su Instagram, rispondendo alla domanda di una follower. Del resto, proprio il giorno delle (prime) nozze, la coppia aveva già manifestato la volontà di una cerimonia bis: “Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico”, avevano scritto una volta diventati marito e moglie. Ora, dunque, il fatidico ed emozionante momento è stato finalmente messo in agenda.

Il botta e risposta con i fan è una delle nuove passioni di Giorgia, che ogni giorno dedica ai quesiti dei suoi seguaci uno spazio nelle sue storie.

Tanti i “segreti” svelati in questi giorni e tanti anche i consigli, non solo di bellezza, ma anche sui regali di Natale e la vita familiare. Una “mania” che sta contagiando anche Filippo: anche il campione di nuoto – di cui è, tra l’altro, appena uscito un libro auto-biografico, intitolato “La resistenza dell’acqua” (Sperling & Kupfer) – ha infatti cominciato a ritagliarsi – su consiglio della consorte – un momento per un faccia a faccia personale assieme ai suoi follower.

