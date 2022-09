Orietta Berti è la nuova opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La cantante romagnola, 79 anni, sarà al fianco del conduttore Alfonso Signorini, confermato per la quarta volta, e della collega Sonia Bruganelli, per la seconda, con due appuntamenti settimanali, da lunedì 19 e giovedì 22 settembre in prima serata su Canale 5.

Berti ha deciso così di “abbandonare” Fabio Fazio e “Che tempo che fa", salotto Rai nel quale ormai era di casa da anni. Non lo ha fatto a cuor leggero, ha spiegato in un’intervista al Messaggero, aggiungendo con la sua proverbiale sincerità che le hanno offerto “soldi, tanti soldi”.

Non solo, le è stato promesso uno show tutto per lei “in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, ‘Non ci sarò/Franchezza’. Era il 1962”.

Quanto alla reazione di Fazio “un po’ ci è rimasto male, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione”.

Quanto ai concorrenti del reality, i protagonisti di questa edizione sono 12 donne e 11 uomini. I tre nomi ufficializzati per il momento sono quelli di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Insieme a loro altri "vipponi" la cui identità e le cui storie saranno svelate nel corso delle prime due puntate.

(Unioneonline/D)

