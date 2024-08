«Sono devastato». Otto giorni dopo l’annuncio della separazione con la moglie Alice Campello, Alvaro Morata rompe il silenzio.

«Sono molto chiaro, la relazione è finita. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro», ha detto l’attaccante del Milan in un’intervista rilasciata al giornalista Javier de Hoyos per la televisione spagnola De Corazón: «Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita».

A quanto ha riferito uno dei motivi che hanno portato alla rottura con la modella di Mestre, 29 anni, che ha sposato nel 2017, è stato il trasferimento di Morata a Milano: «Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Nonostante visioni discordanti, il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri quattro figli. Non ci sarà alcun ripensamento».

«Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade – era stato l’annuncio del calciatore, il 12 agosto –. Una relazione meravigliosa e rispettosa nella quale ci siamo amati e aiutati molto. Sono stati anni meravigliosi, il cui frutto sono stati i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un minuto di ribalta perché ripeto: non c’è stata nessuna mancanza di rispetto in nessun momento, solo tante continue incomprensioni che a poco a poco logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e una grande esperienza di apprendimento».

«Alvaro e io – aveva detto Campello – abbiamo deciso di separarci e questa è stata la decisione più difficile della nostra vita. Nessun terzo incomodo e nessuna mancanza di rispetto tra di noi. Ho avuto una persona al mio fianco che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione e la decisione di dirlo così presto. Non voglio che pensiate che tutto quello che avete visto nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato sia una bugia. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose a poco a poco vanno storte ed esplodono. Ci siamo sempre ripromessi rispetto, mai fino al punto di farci del male o di essere tossici. Voglio solo ringraziare Alvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura di me, per il padre e il marito che è stato e augurargli sempre il meglio».

