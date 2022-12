Prima regola: rinunciate all’idea di presentarvi al cenone di Natale con maglione comodo, pantaloni larghi e pantofole anche se starete a casa vostra. Perché per stupire gli ospiti, parenti e amici che siano, quest’anno va di moda la tuta a un solo pezzo e se magari è anche un po’ aderente, tanto meglio.

Parola di Enzo Miccio, il famoso esperto di stile e wedding planner che per l’occasione ha deciso di dare qualche consiglio tutto per i sardi. «La jump suit (ovvero la tuta) - ci dice – si conferma come il capo più sensuale ed elegante per queste feste». E, udite, udite, «il focus sarà la scollatura. Un vertiginoso scollo a V per chi ha un seno non troppo grande e tessuti fluidi che scivolano senza segnare, oppure con scollo castigato e schiena nuda per tute più aderenti effetto seconda pelle».

Avete capito bene donne? Una tuta aderente come una seconda pelle che di certo stupirà il vostro lui e, nel caso un lui non ci fosse, vi aiuterà a trovarlo, perché no, proprio a Natale. Ma veniamo ai colori. «I colori si confermano gli stessi - assicura Miccio - il nero intramontabile soprattutto di velluto, i metallici, oro, argento e bronzo e chi ama osare il total white per una perfetta regina delle nevi!».

E adesso veniamo a lui. Look forse facile ma non scontato, «lo smoking per situazioni eleganti gran gala e cenoni formali ma anche in versione easy con dolcevita in nuance o t-shirt. E se volete essere cool scegliete delle snickers ma che siano wow!». Detto del cenone eccoci al gran giorno del 25, quando forse è concesso di essere un po’ più comodi: «Natale è sinonimo di famiglia, camino, regali e bambini. L’outfit deve essere chic ma senza strafare - dice Miccio - le bluse in seta o chiffon coi fiocchi, la pencil skirt e décolleté intramontabili. I collant sono un must have. Sbizzarritevi coi colori». E per lui, «il pranzo di Natale deve essere sinonimo di camicia tassativamente bianca. Può essere portata slacciata se l’atmosfera è familiare o con una cravatta tinta unita abbinata a dei pantaloni con doppia pinces e mocassino nero. Tassativamente banditi i papillon, soprattutto colorati!». E alla fine pensi che arrivata la notte ti puoi rilassare magari con un bel pigiamone rosso, invece no! «Macché pigiamone! Lei un sensuale slip in satin champagne e giarrettiera rossa. Lui invece con uno shorts rosso e giacca del pigiama con bottoni, per una lunga notte d’amore».

