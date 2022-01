La notizia ha fatto velocemente il giro del web, risuonando inaspettata e quasi sconvolgente per i più: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, una delle coppie più famose del jet-set, non si amano più.

Dopo aver affidato all’Ansa il de profundis del loro matrimonio, durato otto anni più due di fidanzamento, nessuno dei due ha voglia di aggiungere altro. Ma i retroscenisti si scatenano.

Tanto per cominciare ai bene informati questa crisi non suonava affatto nuova: l’imprenditore della moda e la presentatrice svizzera a quanto pare erano in rotta di collisione da un po’. A far franare il loro rapporto, apparentemente felice e roseo, anche una certa incompatibilità di caratteri. Lui più schivo, lei più spigliata e disinvolta. Di qui le discussioni, le porte sbattute, gli allontanamenti sempre più frequenti. E poi Michelle che ha iniziato ad appassionarsi al karate, e Tomaso sempre più immerso nel lavoro come brand ambassador della Motor Valley.

Nell’ultimo anno e mezzo la situazione si è fatta sempre più critica, ma per il bene delle loro bambine (Sole di 9 anni e Celeste di 7) le hanno tentate tutte. Anche a Natale, periodo che lei ha trascorso in Alta Badia con l’amica attrice Serena Autieri e le due bambine, Trussardi ha voluto raggiungere moglie e figlie, anche se solo per un breve periodo.

A gennaio le voci della separazione imminente si sono fatte sempre più insistenti: si diceva che lei avesse deciso di stare a Milano, lui a Bergamo. Finché i diretti interessati hanno deciso di uscire allo scoperto con quel comunicato congiunto: “Dopo 10 anni insieme abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Hunziker e Trussardi si sono innamorati nel 2011: si sono conosciuti a Milano nel ristorante di lui, Trussardi alla Scala, grazie a un amico comune, il giornalista Vittorio Feltri. Hanno iniziato a frequentarsi, inizialmente da amici, ma si sono scoperti ben presto invaghiti l’uno dell’altra. Lei aveva 35 anni, lui 29. Nel 2014 le nozze, poi la nascita delle due bambine. Sembrava che per il terzo figlio fosse solo questione di tempo. E invece ora si discute di dove andranno a vivere le piccole. Dalla mamma, pare. Che ora si trova ad affrontare il secondo divorzio dopo quello altrettanto mediatico con Eros Ramazzotti, amore da cui è nata Aurora.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata