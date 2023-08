Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario annunciano il loro amore. A farli uscire allo scoperto, in realtà, ci avevano già pensato gli scatti dei paparazzi nel mese di giugno, ma ora, in occasione del compleanno di lui, l’attore di Mare Fuori e la ballerina di Amici postano teneri scatti sui social in cui compaiono al mare, felici e abbracciati.

«La nostra barca non naviga, vola» scrive D’Amario su Instagram a corredo di una serie di foto e video che li ritraggono fianco a fianco nei giorni di vacanza.

Scatti che rivelano tutta la loro complicità e la voglia di camminare, anzi volare, uno accanto all’altra.

(Unioneonline/v.l.)

