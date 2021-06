Madonna festeggia i novant’anni del padre e celebra le sue origini italiane.

"Mio padre – ha scritto in un post su Instagram – è un sopravvissuto, è cresciuto e ha vissuto come immigrato italiano negli Stati Uniti e ha affrontato diversi traumi. Ha sempre lavorato duro per ottenere quello che ha avuto. Mi ha insegnato l’importanza di faticare nel lavoro e di guadagnarsi il proprio spazio nel mondo… Ti ringrazio. E’ stato così speciale aver potuto trascorrere il tuo 90esimo compleanno insieme e con i miei figli nel tuo vigneto”.

Silvio Ciccone è nato nel 1931 da una famiglia originaria di Pacentro, in provincia de L’Aquila, ed emigrata negli Usa nel 1919. La madre di Madonna, invece, era di origini franco-canadesi. E’ morta nel 1963 per un tumore al seno, quando la futura popstar aveva solo cinque anni.

