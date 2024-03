Sulla crisi con Fedez Chiara Ferragni spiazza tutti con un commento sui social.

L’influencer, in questi giorni a New York per lavoro e per incontrare vecchie amiche, finora non aveva dato troppi dettagli sulla rottura con il marito. «Ci sentiamo perché siamo due persone adulte», si era limitata a dire ospite da Fabio Fazio.

Stavolta invece risponde direttamente a una follower: «Stupenda, ma Fede... il tuo valore aggiunto», le scrive l’utente. E lei: «Purtroppo non è una scelta mia».

Una frase breve, concisa e inequivocabile: l’allontanamento sarebbe stato voluto da Fedez. Che intanto si è trasferito nel palazzo in cui abitava da single in zona Navigli, a Milano, ed è alle prese con le ultime registrazioni del suo podcast Muschio Selvaggio. Che presto, a causa della querelle legale con Luis Sal, si fermerà.

