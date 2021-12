Kanye West non si rassegna e prova a riconquistare l’ex moglie Kim Kardashian comprando casa di fronte alla sua.

Una villetta del valore di ben 4,5 milioni di dollari: o meglio il rapper 44enne, pur di ottenere la casa in quella posizione privilegiata a Hidden Hills, Los Angeles, ha sborsato mezzo milione di dollari in più del prezzo fissato.

"Quando ha capito che la casa era in vendita, Kanye ha colto al volo l’occasione — ha rivelato una fonte al New York Post — . L’acquisizione è stata fatta semplicemente per motivi logistici, così che possa stare vicino ai figli e possa andare da loro in un batter d’occhio”.

Una “modesta" abitazione a un piano con 5 camere da letto e 4 bagni, piscina, maneggio per i cavalli e garage indipendente per due auto.

L’influencer 41enne da 273 milioni di follower nel mese di febbraio ha chiesto il divorzio dopo quasi sette anni di matrimonio e quattro figli.

"Tutto quello a cui penso, tutti i giorni – ha raccontato West nelle settimane scorse in un video postato sui social chiamato ‘Preghiera del Ringraziamento’ – è come riunire di nuovo la mia famiglia e guarire il dolore che ho causato”.

"So che nessuno di voi lo immaginerebbe mai – ha detto - ma a volte urlo”. Urlare “non mi ha aiutato a tenere unita la mia famiglia". Insomma “abbiamo fatto degli errori, ho commesso degli errori. Ho fatto pubblicamente cose che non erano accettabili come marito, ma oggi sono qui per cambiare la storia”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata