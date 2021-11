Kanye West vuole riconquistare a tutti i costi la moglie Kim Kardashian.

Il rapper americano e l'influencer da 265 milioni di follower si sono lasciati lo scorso febbraio. Ma lui non ha intenzione di lasciarla andare, nonostante lei stia frequentando l’attore Pete Davidson.

"Tutto quello a cui penso, tutti i giorni – le parole di West in un video postato sui social chiamato ‘Preghiera del Ringraziamento’ – è come riunire di nuovo la mia famiglia e guarire il dolore che ho causato”.

West in passato ha sostenuto pubblicamente Donald Trump: “A mia moglie non piaceva che indossassi il cappello rosso”, ossia l’ormai famoso berretto "Make America Great Again”: "Ho reso me e la mia famiglia un bersaglio per non essere allineati con la politica dominante di Hollywood e questo ha messo a dura prova il nostro matrimonio", ha detto il rapper 44enne che ha deciso di cambiare il suo nome in “Ye”.

Alle scorse presidenziali West si è candidato per la Casa Bianca, e anche questo a suo dire ha contribuito ad allontanare la moglie da lui: "Mi sono candidato alla presidenza senza avere una preparazione adeguata né alleati al mio fianco. Ho imbarazzato mia moglie per il modo in cui ho presentato la mia famiglia durante l'unica e sola, grazie al cielo, conferenza stampa".

"So che nessuno di voi lo immaginerebbe mai – ha continuato - ma a volte urlo”. Urlare “non mi ha aiutato a tenere unita la mia famiglia". Insomma “abbiamo fatto degli errori, ho commesso degli errori. Ho fatto pubblicamente cose che non erano accettabili come marito, ma oggi sono qui per cambiare la storia”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata