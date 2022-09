Dagli Usa arriva il nuovo gossip: Johnny Depp ha una nuova fidanzata. E secondo i rumors la nuova fiamma dell’attore 59enne sarebbe il suo avvocato.

Non Camilla Vasquez, che lo ha difeso nel corso della battaglia legale contro l’ex moglie Amber Heard (e su cui si era sussurrato, con lei costretta a smentire seccamente), bensì Joelle Rich, la consulente legale che lo ha assistito nel processo per diffamazione perso contro il tabloid The Sun nel novembre 2020.

Rich, di nazionalità britannica, 36 anni, ha difeso anche un altro volto notissimo: Meghan Markle, ex attrice americana diventata duchessa di Sussex in virtù delle nozze con il principe Harry d’Inghilterra.

Secondo quanto riportato da alcuni media Usa, Rich – che è mamma di due figli – starebbe divorziando dal marito. Una separazione avvenuta proprio dopo aver conosciuto l’attore.

(Unioneonline/l.f.)

