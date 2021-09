Tiziano Ferro si fa tatuare l’amore per il marito Victor Allen sulla pelle.

Una semplice parola, “Vic”, il nomignolo del consorte, dietro cui c’è tutto il loro mondo. "Come scudo sulle vene", scrive nel post con cui mostra ai follower il nuovo tatuaggio, una frase tratta dal testo del suo brano "Il destino di chi visse per amare", dall'album "Accetto miracoli": "Ai tatuaggi come scudo sulle vene per non scordare mai / Attraversando un'epoca / Poi sei arrivato tu con quel sorriso che irrompe / Come la terra che trema e il mondo che cambia".

Migliaia i like e i commenti, anche vip: “Quel nome ce l'hai segnato come un marchio a fuoco sul cuore, ragazzo mio!”, scrive Sandra Milo, mentre Mara Venier commenta con un cuore.

Il cantante di Latina e l'ex consulente della Warner Bros sono sposati dal 2019 e convivono a Los Angeles.

