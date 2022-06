Compie 40 anni oggi il principe William, un importante traguardo che avviene mentre si consolida sempre di più il suo ruolo all'interno della famiglia reale britannica, al fianco del padre Carlo e in supporto della regina Elisabetta 96enne, più volte sostituita dal nipote negli impegni in patria e all'estero, in particolare per le recenti celebrazioni del Giubileo di Platino.

Lo speciale compleanno è stato ricordato in modo ufficiale dalla Royal Mint con l'emissione di una moneta celebrativa da 5 sterline con l'effigie del principe, in un'anticipazione del suo destino di futuro re.

Secondo i media del Regno Unito, per lui i festeggiamenti si limitano a una celebrazione intima in famiglia, con gli auguri pubblici della corona.

William ha rafforzato nel tempo la sua figura pubblica e si sono visti gli effetti anche nei sondaggi: è il secondo reale più popolare, sebbene a debita distanza dalla nonna Elisabetta.

Questo avviene proprio mentre Carlo appare sempre più in veste di co-reggente, a fronte dei problemi della regina dovuti all'età e ai suoi forfait ricorrenti anche in impegni pubblici di grande rilievo.

William, quindi, si profila come erede al trono "in pectore”. Il principe appare anche sempre più impegnato sul fronte del volontariato: in occasione dei suoi 40 anni sono state pubblicate alcune foto che lo ritraggono mentre aiuta gli attivisti di un'organizzazione benefica a vendere nel quartiere di Westminster copie della rivista “Big Issue”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata