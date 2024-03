Chiara Ferragni e Fedez, da un giorno all’altro, hanno iniziato a “oscurare” il volto dei loro figli, Leone di sei anni e Vittoria che proprio oggi ne compie tre.

Da sempre i bambini sono stati mostrati (anzi, iper mostrati) ai milioni di follower, mentre giocavano, mangiavano, si divertivano o facevano qualcosa di buffo. E non solo sui social ma anche in tv, nella serie Amazon Prime The Ferragnez.

Ebbene, da poco i bambini vengono ripresi rigorosamente di spalle. E non è certo un caso.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, dopo la crisi conclamata di coppia il rapper avrebbe diffidato l’influencer dal mostrare il volto dei bambini, per tutelarli in questo momento difficile.

A sua volta l’influencer, che si sarebbe piegata malvolentieri alla richiesta di Fedez, lo avrebbe diffidato chiedendo di non parlare di lei durante la puntata di Belve (il programma Rai condotto da Francesca Fagnani) a cui Fedez parteciperà a breve.

Chiara Ferragni e Fedez, sposati dal 2018, sarebbero lontani ormai da mesi. Secondo diverse voci non si parlano, anche se lei da Fabio Fazio aveva raccontato che continuano a sentirsi «perché siamo due persone adulte». Tra i motivi della separazione di una delle coppie più famose d’Italia la bufera pandori e falsa beneficenza che ha travolto Ferragni.

