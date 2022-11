Dopo un lungo tira e molla sembra tornato l’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara.

A meno di sei mesi dalla rottura, un nuovo colpo di scena: tra i due sarebbe tornata l’intesa. A sciogliere ogni dubbio sono stati alcuni post pubblicati dal calciatore su Instagram. La rappacificazione, documentata via post, sarebbe avvenuta durante un viaggio alle Maldive che i due si sono concessi insieme ai figli.

I primi segnali di un amore ritrovato non erano passati inosservati ma l’ultimo scatto dell’attaccante del Galatasaray non ha lasciato spazio ai dubbi. Nella caption della foto si legge: “Non era la donna della mia vita. Era la mia vita trasformata in donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione”. Icardi poco dopo regala ai follower un’altra fotografia che lo ritrae in costume con la Nara: “Un giorno in paradiso” la descrizione.

La showgirl non ha ancora commentato quanto condiviso sui social ma è certo che non sia all’oscuro dei fatti visto che è stata taggata dall’ex marito.

Nelle ultime interviste lei non aveva lasciato adito a molte speranze in merito a una riappacificazione. Evidentemente le carte in tavola sono cambiate e la storia d’amore potrebbe spiccare il volo nuovamente.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata