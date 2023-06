Ormai è ufficiale: Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati. A far “scoppiare la bomba” è stato un video – diventato subito virale sui social – in cui is vede il frontman della band Maneskin che bacia appassionatamente un’altra. Ma il nome della ragazza non suonerebbe nuovo ai fan del gruppo e della (ormai ex) coppia: si tratta della modella (e amica della band) Martina Taglienti.

Immediato il post con le spiegazioni di lui, seguito poi dalle dichiarazioni della Soleri che ha spiegato ai follower i retroscena della situazione: «Sono ferita e delusa. La nostra non era una relazione monogama, ma per tutelarci in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti avevo esplicitamente chiesto di avere un po' di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere il 9 giugno».

«Non è andata così e il problema nasce da questo – attacca ancora l’influencer e attivista –. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi sei bellissimi anni insieme». La loro relazione, che durava da ben 6 anni, è giunta dunque al capolinea. E mentre Damiano è impegnato in Spagna con il suo gruppo, Giorgia Soleri è rientrata a Roma per affrontare il trasloco e l’addio alla casa che divideva con il cantante.

(Unioneonline/v.f.)

