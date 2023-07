Anche quest’anno Gianni Morandi ha scelto la Sardegna per le ferie estive.

Il cantante si è concesso qualche giorno di relax a Villasimius, ma a quanto pare è già in partenza verso altri lidi.

Lo ha scritto lui stesso su Facebook, postando una foto che lo ritrae sorridente a bordo piscina, accompagnato dalla didascalia: «2 luglio. Ultimo giorno di vacanza…».

Un’immagine che ha fatto subito il pieno di like e commenti da parte dei tantissimi follower che seguono sui social il “Gianni nazionale”.

Ma sul web gira anche un divertente video, ripreso in una pizzeria di Castiadas, dove Morandi è andato per cenare, per poi divertirsi coi presenti a improvvisare uno dei suoi cavalli di battaglia: “Fatti mandare dalla mamma”.

